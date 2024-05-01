‫إعلام العدو: إصابة شخصين نتيجة إطلاق صواريخ بالأمس نحو  ‫مستوطنة راموت نفتالي  – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2024 - 11:12

‫إعلام العدو: إصابة شخصين نتيجة إطلاق صواريخ بالأمس نحو  ‫مستوطنة راموت نفتالي 

منذ 3 ساعة 1 May، 2024
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