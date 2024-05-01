إعلام العدو: إصابة شخصين نتيجة إطلاق صواريخ بالأمس نحو مستوطنة راموت نفتالي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2024 - 11:12
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عائلات الأسرى الصهاينة: على رئيس الحكومة والكابينت إعادة أسرانا الآن في إطار الصفقة الحالية
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لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
المجلس السياسي الأعلى باليمن: كل سفن دول العالم آمنة في مرورها باستثناء سفن العدو الإسرائيلي أو المرتبطة به
الرئيس مهدي المشاط: على السعودية تقديم مصلحتها الوطنية على المصلحة الأمريكية فيما يخص مسارها التفاوضي في اليمن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
إعلام العدو: إصابة شخصين نتيجة إطلاق صواريخ بالأمس نحو مستوطنة راموت نفتالي
منذ 3 ساعة
1 May، 2024
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