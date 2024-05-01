قوات العدو الاسرائيلي تعتقل فلسطينيا خلال الاقتحام المستمر لمدينة قلقيلية بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2024 - 04:00
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مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو في مستعمرة المطلة وتم تدميرهما
المقاومة الاسلامية استهدفت آلية عسكرية للعدو بالصواريخ عند مثلث يفتاح-راموت نفتالي وتم تدميرها واحتراقها بمن فيها
المقاومة الإسلامية استهدفت تموضعا لجنود العدو داخل موقع المطلة وحققت إصابة مباشرة وأوقعت افراده بين قتيل وجريح
المقاومة الإسلامية استهدفت دبابة ميركافا بالصواريخ الموجهة داخل موقع المطلة ما أدى إلى تدميرها ومقتل وجرح طاقمها
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اللواء في الاحتياط الصهيوني يائير جولان: الفشل الذريع مستمر ونتنياهو سحق الشمال وسلمه لرحمة حزب الله
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الرئيس مهدي المشاط: على السعودية تقديم مصلحتها الوطنية على المصلحة الأمريكية فيما يخص مسارها التفاوضي في اليمن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
المجلس السياسي الأعلى باليمن: كل سفن دول العالم آمنة في مرورها باستثناء سفن العدو الإسرائيلي أو المرتبطة به
الرئيس مهدي المشاط: على السعودية تقديم مصلحتها الوطنية على المصلحة الأمريكية فيما يخص مسارها التفاوضي في اليمن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
قوات العدو الاسرائيلي تعتقل فلسطينيا خلال الاقتحام المستمر لمدينة قلقيلية بالضفة المحتلة
منذ 1 ساعة
1 May، 2024
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