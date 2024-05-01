قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدتي كفر نعمة برام الله وعزون شرق قلقيلية بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2024 - 00:58

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدتي كفر نعمة برام الله وعزون شرق قلقيلية بالضفة المحتلة

منذ 1 ساعة 30 April، 2024
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