الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة شاب باعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي عليه بالضرب في بلدة دوما جنوب نابلس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2024 - 23:26

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة شاب باعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي عليه بالضرب في بلدة دوما جنوب نابلس بالضفة المحتلة

منذ 1 ساعة 30 April، 2024
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