شرطة تكساس تبدأ تفكيك المخيم الطلابيّ وتقوم بحملة اعتقالات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2024 - 01:10

شرطة تكساس تبدأ تفكيك المخيم الطلابيّ وتقوم بحملة اعتقالات

منذ 1 ساعة 29 April، 2024
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