الدفاع المدني بغزة: نحاول بأقل الإمكانيات منذ عدة ساعات السيطرة على حريق كبير اندلع في مخازن شركة ضبان للأجهزة الكهربائية غرب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2024 - 21:14

الدفاع المدني بغزة: نحاول بأقل الإمكانيات منذ عدة ساعات السيطرة على حريق كبير اندلع في مخازن شركة ضبان للأجهزة الكهربائية غرب مدينة غزة

منذ 24 mins 18 April، 2024
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