قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الاسلامية: واجهنا الصهاينة بأسلحة قديمة وبأقل قدر من القوة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 18 2024 - 15:06

قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الاسلامية: واجهنا الصهاينة بأسلحة قديمة وبأقل قدر من القوة

منذ 40 mins 18 April، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا معنا في إستبيان دورة برامج شهر رمضان المبارك
إغلاق مشاركة