مراسل المنار : طائرة مسيّرة معادية استهدفت بصاروخ احد المنازل في الأطراف الشرقية لبلدة مركبا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2024 - 13:34

مراسل المنار : طائرة مسيّرة معادية استهدفت بصاروخ احد المنازل في الأطراف الشرقية لبلدة مركبا

منذ 1 ساعة 18 April، 2024
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