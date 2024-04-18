المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد علي أحمد حمادة “فلاح” من بلدة الدوير والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2024 - 10:32

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد علي أحمد حمادة “فلاح” من بلدة الدوير والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 10 mins 18 April، 2024
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