مركز الجليل الطبي في نهاريا: استقبلنا 19 جريحا من الهجوم الذي وقع يوم أمس في عرب العرامشة بينها اصابات حرجة جدا وخطرة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2024 - 09:00
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سلطات الاحتلال تصدر تنبيهاً لجميع المستوطنات على بعد 4 كلم من الحدود مع لبنان بتجنب التجمعات في الأماكن غير المحمية
المقاومة ترد على إعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية وتستهدف وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بالصواريخ الموجهة
المقاومة تستهدف ثكنة زبدين في مزارع شبعا بصواريخ "فلق" والتجهيزات التجسسية في موقع الرمثا بالأسلحة المناسبة
القياي في حماس زاهر جبارين: اذا أراد الاحتلال معرفة مصير أسراه وأخذ ما تبقى منهم أحياء عليه أن يكون جادا في المفاوضات
وزير الخارجية التركي يجري مباحثات في الدوحة مع نظيره القطري حول تطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزة
وثائق نشرها الإعلام البريطاني تشير إلى أن حكومة الاحتلال سرعت بناء المستوطنات في القدس في إطار السعي لتهويد المدينة
وزير الخارجية التركي: نتنياهو يحاول جر المنطقة للحرب كي يبقى في الحكم وعلى من قدم الدعم له إعادة النظر في موقفه
متظاهرون يقاطعون إفادة لوزير الحرب ورئيس هيئة الأركان الأمريكيين أمام مجلس النواب للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة
الرئيس الأمريكي في مقال في وول ستريت جورنال يقول إن واشنطن قد تنجر إلى الصراع إذا صعدت إيران هجومها على الكيان الصهيوني
العميد اسماعيل قآني: لقد ارتقى أبناؤكم وأحفادكم شهداء على طريق القدس وفي سبيل القضية الأشرف في عصرنا الحاضر
قاآني لهنية: أبناؤكم وأحفادكم ينضمون إلى الذين جعلوا فلسطين أقرب إلى النصر ونبهوا العالم من سبات أدخلتهم فيه الصهيونية
مركز الجليل الطبي في نهاريا: استقبلنا 19 جريحا من الهجوم الذي وقع يوم أمس في عرب العرامشة بينها اصابات حرجة جدا وخطرة
منذ 11 mins
18 April، 2024
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