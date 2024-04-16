‏‏المقاومة الإسلامية شنت هجوماً جوياً بمسيّرات انقضاضية على دفعتين مستهدفة منظومة الدفاع ‏الصاروخي في بيت هلل وأصابت منصات القبة الحديدية وطاقمها وأوقعت أفراده بين ‏قتيل وجريح ‏ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 16 2024 - 15:52

‏‏المقاومة الإسلامية شنت هجوماً جوياً بمسيّرات انقضاضية على دفعتين مستهدفة منظومة الدفاع ‏الصاروخي في بيت هلل وأصابت منصات القبة الحديدية وطاقمها وأوقعت أفراده بين ‏قتيل وجريح ‏

منذ 24 mins 16 April، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا معنا في إستبيان دورة برامج شهر رمضان المبارك
إغلاق مشاركة