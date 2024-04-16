إن بي سي نيوز عن مسؤولين أمريكيين: الرد الإسرائيلي قد يكون خارج إيران ولا يتوقع أن يستهدف مسؤولين إيرانيين كبار – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2024 - 09:46
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المقاومة الاسلامية: استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالاسلحة المناسبة وتحقيق اصابات
المقاومة الإسلامية: استهدفنا التجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالاسلحة المناسبة
الخارجية الإيرانية: خطوتنا ضد "اسرائيل" كانت دفاعا عن النفس وردا على اعتداءات الكيان المحتل
الخارجية الإيرانية: الرد الإيراني أصبح حتميا بعد عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار بمحاسبة الكيان بعد انتهاكه القانون الدولي
الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني المحتل يهدد سلامة وأمن المنطقة وعلى الغرب أن يردعه
حركة حماس: المشاهد المروّعة للمقبرة الجماعية في إحدى باحات مجمع الشفاء الطبي تؤكّد أنه لا حدود للفاشية الصهيونية
حركة حماس: هذه السلسلة من الفظائع والتي تُكتَشَف في مجمع الشفاء ومحيطه هي برسم المجتمع الدولي ومؤسساته
حركة حماس: المطلوب من هذه المؤسسات أن تُفعِّل دورها بإخضاع قادة هذا الكيان المارق للمحاسبة فوراً
المكتب الإعلامي الحكومي: شمال قطاع غزة يتعرض لمكرهة صحية وتلوث بيئي غير مسبوق ينذر بتداعيات صحية وبيئية خطيرة
المكتب الإعلامي: ندعو لضرورة قدوم وفود طبية ورعاية أولية إلى الشمال للتعامل مع تداعيات الوضع الكارثي على المواطنين
الشهيدان هما عبد الرحمن ماهر بني فاضل (30 عاماً) ومحمد أشرف بني جامع (21 عاماً)
ناشطون يغلقون مدخل شركة لوكهيد مارتن للصناعات العسكرية في ولاية فرجينيا الأمريكية احتجاجا على تزويد "اسرائيل" بالأسلحة
وزير الخارجية الايراني: هجوم الكيان الصهيوني على مبنى القسم القنصلي الايراني بدمشق شكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي
إن بي سي نيوز عن مسؤولين أمريكيين: الرد الإسرائيلي قد يكون خارج إيران ولا يتوقع أن يستهدف مسؤولين إيرانيين كبار
منذ 12 mins
16 April، 2024
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