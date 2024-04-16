الرئيس الإيراني: الدعم الأعمى الذي تقدمه بعض دول الغرب للكيان الصهيوني يوفر أرضية للتوتر بالمنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2024 - 09:46

الرئيس الإيراني: الدعم الأعمى الذي تقدمه بعض دول الغرب للكيان الصهيوني يوفر أرضية للتوتر بالمنطقة

منذ 28 mins 16 April، 2024
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