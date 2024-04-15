طائرات الاحتلال تستهدف منزلا في محيط بلدة الفخاري جنوب شرق خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 15 2024 - 03:52

طائرات الاحتلال تستهدف منزلا في محيط بلدة الفخاري جنوب شرق خانيونس

منذ 1 ساعة 15 April، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا معنا في إستبيان دورة برامج شهر رمضان المبارك
إغلاق مشاركة