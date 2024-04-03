تواصل قوات الاحتلال حربها على المدنيين في قطاع غزة والتجويع واستهداف المقومات الحياتية والطبية مع استمرار فشلها الميداني.

القصف المدفعي الصهيوني مستمر على مناطق متفرقة بمدينة خانيونس. قوات الاحتلال قصفت مجموعة من المواطنين قرب مجمع ناصر الطبي فارتقى منهم شهداء ومصابين.

وتمركزت عدد من آليات وجرافات الاحتلال في محيط مدارس العودة شرق خانيونس بالتزامن مع اشتباكات قوية وقصف مدفعي.

وارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون بقصف مدفعي استهدف جنوب شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ووصلت 4 إصابات لمستشفى غزة الأوروبي بينها حالة خطيرة لطفل جراء إطلاق نار من طائرة كواد كابتر على خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خانيونس.

وأطلقت زوارق الاحتلال النار تجاه شواطئ النصيرات ودير البلح في المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

كما نفذ الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على منطقة السد العالي.

وأعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل جراءها للمستشفيات 59 شهيدا و83 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في بيان لها -الأربعاء- ارتفاع حصيلة العدوان إلى 32975 شهيدا و75577 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى عدد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 140 صحفياً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وتستمر حرب التجويع على قطاع غزة في انتهاك غير مسبوق للاعراف والمواثيق الانسانية والدولية اضافة الى استهداف المنظمات الانسانية. ‫

في هذا الوقت اشار تقرير للبنك الدولي والأمم المتحدة ان أكثر من مليون شخص في ‫غزة باتوا من دون منازل بينما نزح 75% من السكان.

المصدر: المنار + المركز الفلسطيني للإعلام