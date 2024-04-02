خيم توزيع الطعام.. الملجأ المتبقي لمئات للعائلات في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2024 - 17:24

خيم توزيع الطعام.. الملجأ المتبقي لمئات للعائلات في غزة

منذ 1 ساعة 2 April، 2024
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اقتصاد - صفحات منوعة

تشكل خيم توزيع الطعام “التكية الخيرية”، الملجأ المتبقي لمئات للعائلات في غزة.

المصدر: موقع المنار

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