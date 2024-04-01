اعلام العدو: نحو 100 ألف مستوطن شاركوا اليوم في المظاهرة التي طالبت باستقالة حكومة الاحتلال بالقرب من الكنيست في القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2024 - 01:30

اعلام العدو: نحو 100 ألف مستوطن شاركوا اليوم في المظاهرة التي طالبت باستقالة حكومة الاحتلال بالقرب من الكنيست في القدس المحتلة

منذ 51 mins 1 April، 2024
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