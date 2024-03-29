المقاومة الإسلامية: استهداف ثكنة برانيت يأتي في اطار دعم المقاومة الفلسطينية ورداً على اعتداءات العدو في دمشق وحلب – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2024 - 14:02

المقاومة الإسلامية: استهداف ثكنة برانيت يأتي في اطار دعم المقاومة الفلسطينية ورداً على اعتداءات العدو في دمشق وحلب

منذ 9 mins 29 March، 2024
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