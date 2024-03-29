مراسل المنار : صلية صاروخية باتجاه مواقع العدو في مزارع شبعا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2024 - 09:54

مراسل المنار : صلية صاروخية باتجاه مواقع العدو في مزارع شبعا

منذ 37 mins 29 March، 2024
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