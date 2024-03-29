يتواصل العدوان الصهيوني على الشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة، بضوء اخضر اميركي وتواطؤ الكثير من الانظمة الغربية والعربية وتخاذلها وصمت كثير ممن كانوا يرفعون شعارات حقوق الانسان، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي البطولي موقعة المزيد من الخسائر بين جنود العدو وآلياته.

ويواصلُ الجيشُ الصهيوني ارتكابَ المجازرِ في إِطارِ حربِ الإبادةِ الجَماعيةِ التي يَشنُّها على أهالي قطاعِ غزة، مُستهدِفاً المنازلَ المأهولةَ والطواقمَ الطِبيّةَ والصِحافيّة مرتكبا عددا من المجازر وسط حصار يهدف لتجويع اهل القطاع، كما يعمل العدو على استغلال خدعة ايصال المساعدات لارتكاب المزيد من الجرائم بحق اهالي غزة ما يعمق الازمة الانسانية ويرفع اسهم حصول مجاعة على نطاق اوسع في القطاع المحاصر، في جريمة ضد الانسانية جديدة تضاف الى سجل الارهاب الصهيوني.









وفي السياق إستشهد وأصيب عشرات المواطنين، الليلة، في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 12 مواطنا وإصابة آخرين في قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة معمر جنوب خان يونس، جنوب القطاع.

كما استشهدت مواطنة وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال مسجد “سعد بن أبي وقاص” في جباليا شمال القطاع.

وقصف طيران الاحتلال مبان سكنية قرب برج الوحدة في حي النصر غرب مدينة غزة، وحي تل الهوا جنوب المدينة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى. كما استهدف الاحتلال مجموعة من المواطنين جنوب مخيم الشاطئ في غزة، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مخيم النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف.

واعلن الدفاع المدني بغزة ان طواقمه تمكنت من انتشال عدد من الشهداء ونقل عدد من المصابين، كما اعلن انه تم انقاذ امرأة على قيد الحياة من منزل عائلة معمر بحي النصر شمال شرق رفح نتيجة استهداف طائرات الاحتلال للمنزل الليلة.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، إلى 32552 شهيدا، بالإضافة إلى 74.980 مصابا، ولا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

المصدر: موقع المنار + وكالات