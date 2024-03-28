المقاومة الإسلامية قصفت عند الساعة (18:00) من يوم الخميس مستعمرتي “غورن” و”شلومي” بالأسلحة الصاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2024 - 20:54
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الامام الخامنئي خلال استقباله الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة: ستشهدون النصر النهائي لأهل غزة
المقاومة الإسلامية قصفت عند الساعة (18:00) من يوم الخميس مستعمرتي “غورن” و”شلومي” بالأسلحة الصاروخية
منذ 1 ساعة
28 March، 2024
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الحدود اللبنانية الفلسطينية
المقاومة الاسلامية
حزب الله
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المقاومة الاسلامية تستهدف مستوطنتي “غورن” و”شلومي” بالأسلحة الصاروخية والمدفعية
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