منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط فتؤدي الى طقس ربيعي دافىء يرافقه طبقات من الغبار. تتخطّى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية فتبلغ ذروتها اليوم. يخف تأثيرها يوم الجمعة مما يؤدي الى انخفاض في درجات الحرارة لكنها تبقى أعلى من معدلاتها وترتفع نسبة الرطوبة فتصبح الاجواء سديميَة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل و رطوبة منخفضة و تتكون طبقات من الغبار في الأجواء تؤدي الى سوء في الرؤية أحياناً .

الجمعة: غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديل فى الداخل وعلى الجبال و ترتفع نسبة الرطوبة ويتشكل الضباب على المرتفعات و من المتوقع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة مع بقاء ظهور الغبار في الاجواء و استمرار تكون الضباب على المرتفعات .

الأحد: صاف اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الحرارة على الساحل غدا من 15 إلى 25 درجة، في الجبال من 15 إلى 26 درجة، في الداخل من 10 إلى 26 درجة.

الرياح السطحية: شمالية – شرقية و ضعيفة الى متقلبة صباحا تتحول مساء الى جنوبية، سرعتها بين ١٠ و ٣٥ كم/س.

الانقشاع: متوسط إجمالا.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين % ٣٥و % ٦٠

البحر: متوسط ارتفاع الموج ، حرارة سطح الماء: ١٨°م.