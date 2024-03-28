المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد اسماعيل علي مطلق “رسول” من بلدة يارين في جنوب لبنان الذي ارتقى شهيدا على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2024 - 00:48

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد اسماعيل علي مطلق “رسول” من بلدة يارين في جنوب لبنان الذي ارتقى شهيدا على طريق القدس

منذ 48 mins 28 March، 2024
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