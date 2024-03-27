نَفَتِ العَلاقاتُ الاعلامية في حزبِ الله نفياً قاطعاً الاَخبارَ الكاذبةَ والمُغرضةَ التي تمَّ تداولُها في وسائلِ الاعلام، عن محاولةِ مجاهدي المقاومةِ الاسلاميةِ إطلاقَ صواريخَ على العدوِّ الصهيونيِّ من داخلِ بلدةِ رميش او من جوارِ مدرستِها اَو من جوارِ البلدةِ عموماً، مُؤكِّدةً اَنّ هذه اَخبارٌ كاذبةٌ ومُلفّقةٌ لا اَساسَ لها من الصِحّةِ على الاطلاق.
واَوضحتِ العلاقات الاعلامية اَنّ الجهاتِ التي اَصرّت وتُصِرُّ على اِطلاقِ هذه الشائعاتِ الكاذبة، واتّخاذِ المواقفِ على اَساسِها، هي جهاتٌ مُفترِيَةٌ ومُحرِّضةٌ على الفتنةِ بين اللبنانيين، وتَعملُ في خدمةِ العدوِّ واهدافِه منْ حيثُ تَعلمُ اَو لا تَعلَم، مُحذِّرِينَ اللبنانيينَ منها ومن مَساعِيها الخبيثةِ واَهدافِها البغيضة.