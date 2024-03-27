العلاقات الاعلامية في حزب الله نفت هذه الشائعات الكاذبة.. – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2024 - 18:10

العلاقات الاعلامية في حزب الله نفت هذه الشائعات الكاذبة..

منذ 43 mins 27 March، 2024
بيان حزب الله
لبنان

نَفَتِ العَلاقاتُ الاعلامية في حزبِ الله نفياً قاطعاً الاَخبارَ الكاذبةَ والمُغرضةَ التي تمَّ تداولُها في وسائلِ ‏الاعلام، عن محاولةِ مجاهدي المقاومةِ الاسلاميةِ إطلاقَ صواريخَ على العدوِّ الصهيونيِّ من داخلِ ‏بلدةِ رميش او من جوارِ مدرستِها اَو من جوارِ البلدةِ عموماً، مُؤكِّدةً اَنّ هذه اَخبارٌ كاذبةٌ ومُلفّقةٌ لا اَساسَ لها ‏من الصِحّةِ على الاطلاق.
واَوضحتِ العلاقات الاعلامية اَنّ الجهاتِ التي اَصرّت وتُصِرُّ على اِطلاقِ هذه الشائعاتِ الكاذبة، واتّخاذِ المواقفِ على اَساسِها، هي ‏جهاتٌ مُفترِيَةٌ ومُحرِّضةٌ على الفتنةِ بين اللبنانيين، وتَعملُ في خدمةِ العدوِّ واهدافِه منْ حيثُ تَعلمُ اَو لا ‏تَعلَم، مُحذِّرِينَ اللبنانيينَ منها ومن مَساعِيها الخبيثةِ واَهدافِها البغيضة.

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