المقاومة الإسلامية:‏ ‏‏مجاهدونا استهدفوا مبنى يستخدمه جنود ‏العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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March 25 2024 - 23:48

المقاومة الإسلامية:‏ ‏‏مجاهدونا استهدفوا مبنى يستخدمه جنود ‏العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة

منذ 30 mins 25 March، 2024
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