اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 25 2024 - 14:44

اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة

منذ 11 mins 25 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة