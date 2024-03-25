استشهد تسعة مواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استهدفت منزلا في دير البلح، ما أدى لاستشهاد تسعة مواطنين على الأقل وإصابة آخرين، فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

استهداف منزل يعود لعائلة برهوم بمخيم يبنا وسط مدينة

رفح و وجود عدد من الشهداء

والإصابات



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/ اكتوبر الماضي، برا وبحرا وجوا، مخلفا 32,226 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74,518 إصابة، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، جراء منع الاحتلال طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم، إضافة لدمار هائل وأزمة إنسانية غير مسبوقة.

المصدر: موقع المنار + وكالات