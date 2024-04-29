الدفاع المدني بغزة: تعاملت طواقمنا في مدينة رفح مع عدة استهدافات لمنازل مأهولة بالسكان نتج عنها عدد من الشهداء والجرحى وآخرين مفقودين تحت الأنقاض – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2024 - 03:44
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الدفاع المدني بغزة: تعاملت طواقمنا في مدينة رفح مع عدة استهدافات لمنازل مأهولة بالسكان نتج عنها عدد من الشهداء والجرحى وآخرين مفقودين تحت الأنقاض
منذ 37 mins
29 April، 2024
عاجل
الدفاع لمدني بغزة
غزة
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