سرايا القدس- كتيبة جنين: تمكن مجاهدونا من استهداف مستوطنة ميراڤ بصليات كثيف من الرصاص وانسحبوا إلى قواعدهم بسلام – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2024 - 19:58

سرايا القدس- كتيبة جنين: تمكن مجاهدونا من استهداف مستوطنة ميراڤ بصليات كثيف من الرصاص وانسحبوا إلى قواعدهم بسلام

منذ 29 mins 24 March، 2024
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