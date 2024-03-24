قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين من بلدة بيت فجار جنوب شرق بيت لحم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2024 - 11:08
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قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين من بلدة بيت فجار جنوب شرق بيت لحم
منذ 2 ساعة
24 March، 2024
عاجل
اعتقال فلسطينيين
الاحتلال الاسرائيلي
الضفة الغربية
بيت لحم
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