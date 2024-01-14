صحيفة معاريف الصهيونية: الانفجار وقع داخل معامل التكرير في خليج حيفا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2024 - 11:08

صحيفة معاريف الصهيونية: الانفجار وقع داخل معامل التكرير في خليج حيفا

منذ 2 ساعة 14 January، 2024
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