مجلة “نيويوركر” الأميركية نقلت عن كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، قوله إنّ “هناك 4 من كل 5 جياع عالمياً موجودون الآن في غزة”، مشيرا الى أنه “لم أرَ شيئاً كهذا في حياتي. ما يجعلها أزمة إنسانية غير مسبوقة”.

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أنّ سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الغذاء أو الماء وكذلك من عدم توفر الصرف الصحي، مع استمرار العدوان والحصار الإسرائيليين، مشيرةً إلى أنّ الأزمة الإنسانية تفاقمت منذ انتهاء الهدنة الموقتة، وبسبب إجبار الاحتلال السكان على إخلاء بعض المناطق.

كما توقعت صحيفة “لو موند” الفرنسية، بدورها، أنّ يصبح نحو نصف سكان غزة في مرحلة “الخطر”، التي تشير إلى زيادة سوء التغذية الحاد وارتفاع معدل الوفيات بحلول 7 شباط/فبراير المقبل، مشيرةً إلى أنّ “عائلة واحدة على الأقل من بين كل 4 عائلات”، ستواجه “المرحلة 5″ التي تعني ظروفاً كارثية تتمثل في”نقص حاد في الغذاء قد يؤدي إلى المجاعة”.

المصدر: موقع المنار