مراسل المنار : القصف المدفعي الذي استهدف بلدة كفركلا بعد ظهر اليوم أدى إلى استشهاد احد المواطنين من البلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2024 - 17:22

مراسل المنار : القصف المدفعي الذي استهدف بلدة كفركلا بعد ظهر اليوم أدى إلى استشهاد احد المواطنين من البلدة

منذ 31 mins 10 January، 2024
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