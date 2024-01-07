مروحيات “آباتشي” إسرائيلية تحلّق على علو منخفض في سماء جنين بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2024 - 04:02

مروحيات “آباتشي” إسرائيلية تحلّق على علو منخفض في سماء جنين بالضفة الغربية

منذ 1 ساعة 7 January، 2024
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