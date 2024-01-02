تواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ88 على التوالي التصدي للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، في ظل ضوء أخضر أميركي مستمر للعدو الاسرائيلي لارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل في القطاع المحاصر، حيث يسجل الكثير من التواطؤ من الدول الغربية وبعض الانظمة العربية وصمت وغياب كثير ممن يرفعون شعارات حقوق الانسان والحريات من دول ومنظمات وجمعيات وشخصيات فضحتهم دماء اهل غزة ومجازر العدو هناك.

وفي السياق، استهدفت كتائب القسام دبابة ميركافا صهيونية وآلية عسكرية في مخيم البريج وشرقه وسط قطاع غزة بقذائف الياسين 105.

وتكمن مجاهدو القسام من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة مكونة من 5 جنود من نقطة الصفر بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وأكد مجاهدونا الإجهاز عليهم وعادوا إلى قواعدهم بسلام

بدورها، دكت سرايا القدس التحشدات العسكرية في منطقة المحطة بخانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

وخاض مجاهدو سرايا القدس اشتباكات ضارية مع جنود العدو بالأسلحة الرشاشة موقعين بهم إصابات محققة في مناطق التقدم بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

ودكت سرايا القدس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 التحشدات العسكرية محيط مسجد عباد الرحمن وسط خانيونس، واستهدفت دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الـ “RPG” شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ومساء أمس الاثنين، أعلن المتحدث باسم القسام أبو عبيدة أن مجاهدي الكتائب تمكنوا خلال الـ 4 أيام الماضية من تدمير 71 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وأكدوا قتل 16 جنديًا صهيونيًا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

وكشف أبو عبيدة أن كتائب القسام نفذت 42 مهمة عسكرية أوقعت عدداً من الجنود قتلى وجرحى، وخلال تلك المهام تم استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم.

وقال أبو عبيدة إنه تم تفخيخ منزلين ونفقين في جنود العدو وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة لعمليتي قنص واستهداف مروحية في سماء القطاع.

وأفاد الناطق باسم القسام، أن المجاهدين أسقطوا طائرتي استطلاع واستولوا على طائرة درون أخرى، كما دكّوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان بوابل من صواريخ المقادمة “M90”.

المصدر: موقع المنار