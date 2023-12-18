عائلات الأسرى الصهاينة في غزة ينصبون خياما لبدء اعتصام أمام مقر وزارة الجيش لمطالبة نتنياهو بتنفيذ صفقة تبادل أسرى – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2023 - 14:42
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نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال اعتقلت من الليل وحتى الآن 35 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة
التلفزيون الرسمي الإيراني نقلا عن وزارة النفط: 30% على الأقل من محطات الوقود في انحاء البلاد تعمل
تواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة المدعوم من الولايات المتحدة لليوم الـ 73 على التوالي والمقاومة تواصل التصدي
سرايا القدس: سيطرنا على طائرة صهيونية استطلاعية من نوع درون "EVO Max 4T" تابعة لسلاح المشاة شرق خانيونس
وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يدمر مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة بالكامل ويخرجه عن الخدمة نهائياً
وزارة الصحة بغزة: ارتفع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال منزلا في جباليا أمس الاحد إلى 110 شهداء
مراسل المنار: 30 شهيدا في قصف صهيوني على منزلي عائلتي القطشان والعرقود بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة
مراسل المنار: 26 شهيدا وعدد من الإصابات في قصف للإحتلال مبنى الجراحات التخصصي في مستشفى الشفاء الطبي
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا تجمعاً لجنود وآليات العدو في محيط موقع الحمرا بالأسلحة المناسبة
الصحة الفلسطينية: استشهاد 4 شبان برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة قرب طوباس بالضفة الغربية المحتلة
اعلام العدو: اصابة "إسرائيلية" بجراح في عملية إطلاق نار في عطيرت وسط الضفة الغربية
جيش العدو الصهيوني يعلن عن مقتل 5 من جنوده في المعارك جنوب قطاع غزة
اعلام العدو: ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش منذ بدء المعارك البرية في قطاع غزة الى 127 قتيلا
إعلام العدو: قتلى الجيش الإسرائيلي المعلن عنهم من وحدات ماجلان ودوفدفان ويهلوم
هآرتس تتحدث عن استشهاد عدد من الأسرى الذين اعتقلهم جيش الاحتلال من قطاع غزة واحتجزهم في ظروف قاسية بمعسكر في بئر السبع
هيئة شؤون الأسرى: لدينا معطيات وشهادات عن عمليات تعذيب مروعة ينفذها الاحتلال بحق معتقلي غزة
عائلات الأسرى الصهاينة في غزة ينصبون خياما لبدء اعتصام أمام مقر وزارة الجيش لمطالبة نتنياهو بتنفيذ صفقة تبادل أسرى
منذ 25 mins
18 December، 2023
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