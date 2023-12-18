عائلات الأسرى الصهاينة في غزة ينصبون خياما لبدء اعتصام أمام مقر وزارة الجيش لمطالبة نتنياهو بتنفيذ صفقة تبادل أسرى – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2023 - 14:42

عائلات الأسرى الصهاينة في غزة ينصبون خياما لبدء اعتصام أمام مقر وزارة الجيش لمطالبة نتنياهو بتنفيذ صفقة تبادل أسرى

منذ 25 mins 18 December، 2023
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