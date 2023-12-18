تغطية | شهيد وإصابات واعتقالات بتجدد اقتحامات الاحتلال في الضفة الغربية

استشهد طفل فلسطيني، وأصيب عدد من المواطنين في وقت مبكر اليوم الاثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عمليات اقتحام نفذتها في مناطق عدة من الضفة الغربية، وتخللتها اشتباكات مع مقاومين.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب راشد حبيب العايدي (17 عاما) برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب طوباس.

أصيب شاب بجروح خطيرة، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت مصادر مصادر محلية باندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

يذكر أن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت المخيم، من جهة حاجز الحمرا العسكري.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس شمالي الضفة المحتلة من محاور عدة.

وأفادت مصادر محلية أن مقاومين استهدفوا آليات الاحتلال المقتحمة نابلس بالأعيرة النارية في شارع فلسطين ودوار الشهداء، ووُصفت الاشتباكات المسلحة بالشديدة، أصيب خلالها أحد الشباب بالرصاص.

وفي شمالي الضفة أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات جيوس وعزون وباقة الحطب وحبلة قرب مدينة قلقيلية، واندلعت مواجهات في هذه البلدات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال تخللتها مداهمات لمنازل مواطنين واعتقال عدد من الشبان، في حين قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شابا أصيب برصاص الاحتلال في باقة الحطب.

واعتقلت قوات الاحتلال بهاء سعيد أبو طير من منزله في بلدة أم طوبا بالقدس المحتلة.

وفي مدينة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة واعتقلت طالبا.

وفي الخليل، أصيب شابان خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة يطا جنوب الخليل.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب بهاء إسماعيل منصور (25 عاما)، ورئيس نادي شباب عايدة، الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان منذر عميرة (50 عاما) بعد دهم منزليهما وتفتيشهما في مخيم عايدة.

وأفاد مصدر أمني أن قوات الاحتلال داهمت في مخيم عايدة عددا من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، عُرف من أصحابها: المعتقل شادي أبو عكر، ورأفت ملش، وعرفة أبو سرور، وقاسم أبو سرور، وخضر الراضي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال شارع الصف وسط مدينة بيت لحم، وداهمت منزل المعتقل عياد الهريمي وفتشته، ومنزل المعتقل عبد الله أبو حديد في مخيم الدهيشة جنوبا.

وفي أريحا، أصيب فجر اليوم الاثنين، شاب بالرصاص الحي، واعتقلت مواطنة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة أريحا.

وأفادت وكالة وفا، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا وانتشرت في أحيائها، وداهمت عددا من منازل المواطنين، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام.

وأفادت جمعية الهلال الاحمر بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في القدم خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة أريحا.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابة نفيسة راشد الزربا (30 عاما) من منزل عائلتها في حي العرب من أريحا.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزبابدة جنوب جنين، وقرية رمانة غرب المدينة، وداهمت عدة أحياء، وسط مواجهات دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية رمانة غرب جنين، وداهمت عدة أحياء وشنت حملة تمشيط وتفتيش.

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المصدر: موقع المنار +مواقع