المتحدث باسم جيش العدو: إصابة 29 ضابطا وجنديا “اسرائيليا” خلال الـ24 ساعة الماضية جراء المعارك في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2023 - 14:02

المتحدث باسم جيش العدو: إصابة 29 ضابطا وجنديا “اسرائيليا” خلال الـ24 ساعة الماضية جراء المعارك في غزة

منذ 52 mins 14 December، 2023
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