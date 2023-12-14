المتحدث باسم جيش العدو: إصابة 29 ضابطا وجنديا “اسرائيليا” خلال الـ24 ساعة الماضية جراء المعارك في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
December 14 2023 - 14:02
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
14 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المدعوم من الدول الغربية يدخل يومه الـ 69 وعدد الشهداء يرتفع إلى 18608
المقاومة الفلسطينية تواصل تصديها للعدوان المتواصل على غزة وتوقع قتلى وجرحى بصفوف الصهاينة وتدمر العديد من آلياتهم
نجاة الصحفيين أنس الشريف وإسلام بدر ومحمد أحمد وعماد زقوت ومحمود الشريف في قصف مركز صحي في جباليا شمال قطاع غزة
المفوض العام لوكالة "أونروا": سكان غزة لم يعد لديهم الوقت أو الخيارات والاستجابة الإنسانية في القطاع على وشك الانهيار
وزارة الصحة في غزة: الآلية المعتمدة لنقل الجرحى إلى خارج القطاع قاتلة وعدد كبير منهم يفارق الحياة قبل أن تصل الموافقة
إعلام العدو: الجيش أعلن إصابة 29 ضابطا وجنديا "إسرائيليا" خلال ال24 ساعة الماضية جراء المعارك في غزة
الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ 3 ويحاصر الحي الشرقي بالكامل ويدمر عدداً من المنازل فيه
اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال على دوار السينما في مدينة جنين وفي الحي الشرقي والعدو يفجر منزلاً في حارة الدمج
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد أحمد حسن مكحّل "كاظم" من بلدة جويا والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس
كتائب القسام تستهدف عدداً من آليات الإحتلال ودباباته وتدك تحشداته في محاور القتال في خانيونس ومدينة غزة وبيت لاهيا
القسام: مقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود الإحتلال باستهداف قوة صهيونية راجلة في شارع حسنين بعبوات شديدة الإنفجار
القسام تستهدف قوة صهيونية راجلة تحصنت داخل مبنى بقذيفة TBG مضادة للتحصينات وخاضت اشتباكات ضارية من نقطة صفر مع أخرى
اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في منطقة التوام شمالي غربي مدينة غزة وفي مختلف محاور القتال والتصدي
27 شهيدا جراء قصف منزلين لعائلتي أبو ضباع وعاشور في رفح و26 شهيداً اثر قصف منزل لعائلة كريرة بحي الدرج في غزة
مستشار الأمن القومي الامريكي جيك ساليفان يزور تل أبيب في ظل خلافات بين بايدن ونتنياهو بشأن ادارة العدوان على غزة
إعلام العدو: لا يزال حي الشجاعية شرق قطاع غزة منطقة صعبة الكسر مع استمرار القتال العنيف
إعلام العدو: لا يزال القتال في حي الشجاعية صعبا ومليئا بالتحديات
المقاومة الإسلامية تستهدف تجمعا لجنود الإحتلال في محيط ثكنة شوميرا بالأسلحة المناسبة
مراسل المنار: إعتداء صهيوني على جبل الباط في عيترون وأطراف الطيبة والخيام وحامول في جنوب لبنان
رئيس قسم الأطفال بمستشفى كمال عدوان: الإحتلال أمهلنا 10 دقائق لإخلاء المستشفى بالكامل
رئيس قسم الأطفال بمستشفى كمال عدوان: أكثر من 65 جريحا في ساحة المستشفى دون أي رعاية طبية ووسط طقس بارد
المتحدث باسم جيش العدو: إصابة 29 ضابطا وجنديا “اسرائيليا” خلال الـ24 ساعة الماضية جراء المعارك في غزة
منذ 52 mins
14 December، 2023
عاجل
المقاومة الفلسطينية
طوفان الأقصى
التعليقات
ذات صلة
انفوغراف | المشهد العسكري اليومي في جنوب لبنان
كتائب القسام تعلن استهداف 4 ناقلات جند ودبابتين صهيونيتين من نوع ميركفاه شمال مدينة خانيونس بقذائف “الياسين 105”
بالفيديو | مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية عددا من مواقع العدو عند الحدود اللبنانية الفلسطينية
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}