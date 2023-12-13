المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعاً ‏لجنود العدو الصهيوني في موقع المنارة بالأسلحة المناسبة وتمّت إصابته إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2023 - 17:58

المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعاً ‏لجنود العدو الصهيوني في موقع المنارة بالأسلحة المناسبة وتمّت إصابته إصابة مباشرة

منذ 2 ساعة 13 December، 2023
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