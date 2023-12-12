قوات الاحتلال تقتحم بلدة عقابا شمال مدينة طوباس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2023 - 05:50

قوات الاحتلال تقتحم بلدة عقابا شمال مدينة طوباس

منذ 1 ساعة 12 December، 2023
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