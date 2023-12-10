سرايا القدس: مجاهدونا اشتبكوا مساء أمس مع قوة صهيونية كانت متحصنة في محاور التقدم شمال شرق خان يونس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2023 - 09:16

سرايا القدس: مجاهدونا اشتبكوا مساء أمس مع قوة صهيونية كانت متحصنة في محاور التقدم شمال شرق خان يونس

منذ 55 mins 10 December، 2023
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