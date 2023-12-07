تحقيق لرويترز: قذيفة دبابة اسرائيلية قتلت مراسلنا عصام  ‫عبدالله وجرحت آخرين في 13 اوكتوبر جنوبي لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 7 2023 - 14:22

تحقيق لرويترز: قذيفة دبابة اسرائيلية قتلت مراسلنا عصام  ‫عبدالله وجرحت آخرين في 13 اوكتوبر جنوبي لبنان

منذ 1 ساعة 7 December، 2023
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