غارات إسرائيلية عنيفة على منطقة دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 4 2023 - 02:06

غارات إسرائيلية عنيفة على منطقة دير البلح وسط قطاع غزة

منذ 49 mins 4 December، 2023
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