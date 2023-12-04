المكتب الإعلامي الحكومي: قصف الاحتلال مستشفى كمال عدوان يدلل على وجود خطة “إسرائيلية” متكاملة ومعتمدة تهدف إلى القضاء على القطاع الصحي بما يشمل ذلك مباني المستشفيات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 4 2023 - 02:06

المكتب الإعلامي الحكومي: قصف الاحتلال مستشفى كمال عدوان يدلل على وجود خطة “إسرائيلية” متكاملة ومعتمدة تهدف إلى القضاء على القطاع الصحي بما يشمل ذلك مباني المستشفيات

منذ 54 mins 4 December، 2023
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