طوفان الاقصى| تواصل التظاهرات حول العالم تضامناً مع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2023 - 12:10

طوفان الاقصى| تواصل التظاهرات حول العالم تضامناً مع غزة

منذ 44 mins 1 December، 2023
أخبار دولية - العالم - بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

المصدر: موقع المنار

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