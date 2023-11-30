ساعتان تفصلان عن انتهاء موعد الهدنة في قطاع غزة ولا تقدم بشأن تجديدها حتى الآن – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 30 2023 - 05:34

ساعتان تفصلان عن انتهاء موعد الهدنة في قطاع غزة ولا تقدم بشأن تجديدها حتى الآن

منذ 37 mins 30 November، 2023
أخبار موقع المنار
غير مصنف

التعليقات

ذات صلة