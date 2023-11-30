قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز بكثافة تجاه الأهالي في بلدة بيتونيا غرب رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2023 - 00:38

قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز بكثافة تجاه الأهالي في بلدة بيتونيا غرب رام الله

منذ 8 mins 30 November، 2023
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