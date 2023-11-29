مكتب نتنياهو: استلمنا قائمة المختطفين المتوقع إطلاق سراحهم اليوم ويجري التدقيق في أسمائهم – موقع قناة المنار – لبنان
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November 29 2023 - 05:40

مكتب نتنياهو: استلمنا قائمة المختطفين المتوقع إطلاق سراحهم اليوم ويجري التدقيق في أسمائهم

منذ 2 ساعة 29 November، 2023
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