الأمم المتحدة تعلن تفريغ حمولة 137 شاحنة مساعدات في قطاع غزة الجمعة

أعلنت الأمم المتحدة تفريغ حمولة 137 شاحنة تنقل المواد الغذائية والماء والأدوية في قطاع غزة منذ بدء الهدنة بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس الجمعة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان إن هذه هي “أكبر قافلة إنسانية” تدخل غزة منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الاول/أكتوبر الماضي. وأشار الى عبور 129 ألف لتر من الوقود من مصر الى القطاع عبر منفذ رفح، وإجلاء 21 مريضا في حال حرجة من شمال القطاع حيث تركزت العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأضاف “تم تقديم المساعدة لآلاف الأشخاص من خلال تأمين الغذاء والمياه والمواد الطبية ومنتجات أخرى ضرورية”. ووعد بالسعي “لزيادة العمليات الإنسانية في الأيام المقبلة للاستجابة لحاجات السكان في كافة أنحاء غزة”.

منذ أسابيع تطالب الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والعديد من العواصم الأجنبية بوقف المعارك موقتا أو بوقف لاطلاق النار لنقل المساعدات لسكان القطاع الذين يعيشون في ظروف انسانية كارثية.

وأتى دخول هذه المساعدات في اليوم الأول من هدنة لأربعة أيام بين الكيان الصهيوني وحماس، تشمل الافراج عن أسرى تحتجزهم الحركة في قطاع غزة، مقابل إفراج الكيان عن معتقلين فلسطينيين لديها.

المصدر: أ ف ب