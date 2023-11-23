الخارجية القطرية: انتهت الاتصالات مع جميع الاطراف والوسطاء وتم تسليم قوائم باسماء من سيفرج عنهم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 23 2023 - 18:02

الخارجية القطرية: انتهت الاتصالات مع جميع الاطراف والوسطاء وتم تسليم قوائم باسماء من سيفرج عنهم

منذ 2 ساعة 23 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة